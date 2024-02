Vandalizaron 300 luminarias en dos meses: “El costo es de hasta $10 millones”

Paraná Afirman que el robo de medidores y cables retrasan nuevas obras en Paraná

El director municipal de Servicios Públicos, Kevin Bolzán, dio cuenta adello que supone un riesgo y un costo muy alto para el municipio y la población, ya que incrementa la posibilidad de que haya un accidente y sería lamentable que pase; más allá del costo económico y en recursos humanos que demanda el reponer todo el cableado, junto a la imposibilidad de seguir avanzando en reparar otros puntos de la ciudad que tienen otros problemas”. “Nos enfrentamos a la urgencia de reponer los cables, para que no queden expuestos y que alguien pueda tener un accidente a causa de ello”, explicó.“Pedimos a los vecinos que, si ven a algún extraño en las columnas, que por favor llamen a la Policía”, recomendó al respecto., además del tiempo del recurso humano para reponer el cableado; lo que también impide avanzar con obras planificadas vinculadas a mejorar la luminaria de la ciudad, como el recambio a LED”, evidenció Bolzán. Además, comentó que “antes, se vandalizaban columnas de alumbrado público en algunos barrios específicos, pero, por lo cual, no hay acceso a la corriente eléctrica para el alumbrado”, reveló Bolzán y anticipó que, para reponer la iluminación en la zona, habría que diagramar “una obra muy grande, que ya se hizo dos veces y se vandalizó dos veces”.“El Parque permanece a oscuras, con lo cual,para no utilizar cables; pero eso demandará un tiempo de planificación y trabajamos junto a UTN Paraná para determinar este tipo de luminaria que provee Philips a fin de establecer si es una opción viable para esa zona”, anticipó al respecto.“Y en else mejoró la iluminación en la playa, perode un comando que administraba la energía de la zona”, completó el director municipal de Servicios Públicos. “Una de las medidas es soldar las ventanas a través de las que los operarios trabajan para reponer cableado, pero no es la mejor opción para palear el tema”, reconoció., sentenció. De hecho, comentó que una situación similar ocurre para el caso de medidores de agua, válvulas y llaves de paso . “La crisis económica hace que los objetos de valor que son de cobre cobren un valor especial”, acotó en ese sentido.