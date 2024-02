Transporte: Continúa la medida de reducción horaria y proveen un boleto a $1.025

Impacto de la eliminación de subsidios

Negociaciones y propuestas para restablecer el servicio

Próxima reunión para abordar la situación

La situación del transporte público de pasajeros sigue generando inquietud entre los usuarios, dado que los servicios únicamente operan hasta las 14:00 horas.De hecho, resulta anecdótico comentar que cuando se estaba trabajando en la nueva propuesta tarifaria, hace unas semanas, en una reunión de órgano de control, en el momento que estábamos elevando la propuesta, recibimos el comunicado, el cual establecía la eliminación de los subsidios del fondo compensador al transporte en el interior del país”.La eliminación de estos subsidios impacta significativamente en la planificación tarifaria, como explicó Stickel aEn este sentido, desde el municipio se están explorando diferentes alternativas para mantener el servicio sin recaer completamente en el aumento de tarifas. Stickel enfatizó: “En base a eso, desde el municipio estamos trabajando con la empresa en distintas herramientas que permitan sostener el servicio sin tener que depositar todo el esfuerzo que sería de cobertura de costo en la tarifa. El diálogo es permanente, ellos sostienen la medida que es unilateral. Si bien nosotros fuimos notificados de la reducción horaria a partir de la imposibilidad de continuar operando que también obedece al aumento del combustible, los distintos aumentos que hacen a la operación del servicio en los costos, a partir de ellos sostienen la necesidad de reducir el servicio.Además, subrayó la importancia de mantener un servicio accesible para la comunidad: “Entendemos que en este contexto la situación perjudica a cientos de usuarios. Entendemos que privar a la gente del servicio es sumamente nocivo y dañino. Por eso el contacto es permanente. De hecho,La disposición es mutua y el trabajo también, porque la idea es trabajar para no trasladar el costo del boleto al usuario”.Ante la complejidad de la situación, Stickel detalló los diversos factores que influyen en la viabilidad del servicio: “Es un sin fin de factores en este contexto. Uno es el aumento del combustible y los aumentos de los costos en la operación del servicio. También es el aumento de la tarifa el cual no se ha concretado. Nosotros desde el día miércoles de la semana pasada llevamos una propuesta de incremento tarifario la cual quedó totalmente desactualizada a partir de la eliminación del subsidio. Con lo cual,Asimismo, se están explorando vías para reanudar plenamente el servicio, como mencionó Stickel: “Nosotros le hemos planteado a la empresa la necesidad inminente de volver a retomar el servicio. Planteamos la necesidad de poder restablecer los servicios y a su vez la voluntad desde el municipio de estudiar la tarifa más allá de la información que manejan los estudios de costos, para no trasladarla de lleno a los usuarios”.En un esfuerzo por encontrar soluciones, se presentaron propuestas de financiamiento y se está negociando garantizar una adecuada prestación del servicio a cambio de tarifas razonables: “Nosotros hemos presentado distintas herramientas de financiamiento al servicio. TambiénPara finalizar, Stickel, anticipó una próxima reunión con autoridades provinciales y municipales para abordar esta cuestión de manera integral:y también acompañaremos a los distintos equipos de gestión de los intendentes. Esta va a ser la tercera reunión que tenemos en el ámbito de la gestión del transporte, obviamente con una coyuntura distinta, atendiendo la eliminación del subsidio; en las anteriores reuniones, la discusión era en torno a una distribución más justa de los fondos”. (Elonce)