Ciclo lectivo 2024: docentes retornaron a las escuelas para planificar el año

De cara al comienzo del ciclo lectivo 2024 para la educación obligatoria en Entre Ríos, previsto para este lunes 26,. En ese marco,visitó las instalaciones de la Escuela NINA Nº88 “Bartolomé Mitre” de Paraná, donde se desarrollaba una reunión informativa para marcar las pautas para el año escolar.“Este miércoles se presentaron los docentes, pero el viernes 9, junto al equipo directivo, ya estuvimos trabajando para organizar la tarea previa al inicio del año escolar. De hecho, se desarrolla hoya fin de desarrollar la tarea escolar de la mejor manera posible y brindar a los niños una experiencia significativa”, comunicó ala directora Mariela Gabás.En la oportunidad, Gabás confirmó que, en la escuela de calle Pronunciamiento,porque los ordenanzas, en sus guardias, acondicionaron las aulas y los espacios del establecimiento educativo. Y remarcó que, durante las vacaciones de verano, también funcionó el comedor escolar para que los niños reciban su almuerzo.Respecto a las, la directora escolar comunicó que, en enero, recibieron la que corresponde a limpieza y aguardaban la de febrero. “Estamos en condiciones de poder iniciar las clases el próximo 26 de febrero sin mayores inconvenientes”, aseguró Gabás aanunció la directora y comunicó que la constancia de Alumno Regular, para tramitar el boleto estudiantil ante SUBE , se otorga por Secretaría Escolar, de 8 a 12.. Así lo confirmó la directora de la escuela Mitre. Los alumnos tienen la instancia de Apropiación e integración de aprendizajes“para que el docente pueda continuar enseñando aquello a lo que el niño no pudo acceder y así ver la forma en la que el niño continúe este año en el grado correspondiente”.; no obstante, en la Mitre, al igual que en todas las escuelas de la provincia, se implementa el programa Leer para 1º y 2º, que obtuvo muy buenos resultados porque fortaleció la enseñanza y continuaría durante este año”, refirió Gabás-Y agregó: “Se trabaja de forma integrada porque los programas de docentes y talleristas son interdisciplinarios, entonces, se evalúan las necesidades de aprendizajes de los niños y aspectos a mejorar y ese es un trabajo continuo durante el año”.“Hay situaciones en las que habrá que llamar a concurso porque hay docentes que, por diferentes razones, no se presentaron; quizás porque cesó su designación, con lo cual, se debe llamar a concurso de suplencias para cubrir esos espacios; al igual que para el caso de los talleres NINA, que es previo al inicio de clases y para lo cual se llama a concurso por defensa de proyecto”, explicó la directora de la Mitre, es una escuela NINA y funciona de lunes a viernes, de 8 a 16.En relación a, Gabás bregó para que “sea un año de aprendizaje y crecimiento para toda la comunidad educativa porque la Mitre es una escuela con muy buenos vínculos con el barrio y los diferentes equipos interdisciplinarios que nos acompañan”.