Crisálidad realiza distintas acciones por día del Cáncer Infanto Juvenil

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infanto Juvenil, la Fundación "Crisálidad" se encuentra llevando a cabo una serie de actividades destinadas a concientizar sobre esta enfermedad y su impacto en la vida de niños y adolescentes. La presidenta de la institución, Laura Petrucci, enfatizó la importancia de evitar etiquetas que no reflejen la realidad de quienes luchan contra esta enfermedad. Petrucci declaró:entonces nos parece agregarle algo adicional que no está bueno es una etiqueta que nosotros preferimos no agregarla. Asique simplemente concientizamos y conmemoramos el día Internacional del Cáncer Infanto Juvenil y hacemos hincapié en el diagnóstico precoz, en el tratamiento en tiempo y forma".Petrucci también destacó que el cáncer infantil es una enfermedad curable, con un 70% de los casos que se curan con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado., aseguró.Como parte de las actividades planificadas, la fundación llevará a cabo una volanteada en la peatonal San Martín de Paraná. Se espera la presencia de payamedicos durante el evento, que se desarrollará desde las 9:30 hasta las 12 horas.Además, "Crisálidad" organizará una feria solidaria el viernes 23 de febrero, donde se ofrecerán muebles, ropa, calzado, carteras, mochilas escolares y otros artículos. La feria estará abierta durante todo el día para el público en general. Entre los productos destacados se encuentran sillas para computadora, donadas por una empresa, y mesas de gran tamaño destinadas a reuniones.Todo lo recaudado durante la feria tendrá como destinoPetrucci mencionó que parte de los fondos se destinan a cubrir gastos de alojamiento para aquellas familias que deben trasladarse a Buenos Aires para recibir tratamiento. Asimismo, se están realizando obras de construcción para ampliar las instalaciones de la institución, incluyendo la creación de dos nuevas habitaciones en el último piso, con un salón y una cocina amplia, además de equipar estas nuevas habitaciones para pacientes y sus familias.