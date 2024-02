La Feria de Carnaval, un paseo obligado para este martes feriado en Paraná

Sociedad Cuál es el significado del martes 13 y por qué se lo asocia a la mala suerte

Hasta las 23 de este martes se extiende la Feria de Carnaval ubicada en la en la Costanera Baja de Paraná, frente a la plaza de Las Colectividades.recorrió las carpas de artesanos y emprendedores para rescatar el testimonio de feriantes y visitantes al ya tradicional paseo de compras.La recorrida por la Feria se da un día particular: un martes 13, y el primero del año. Es que la fecha despierta los temores de los supersticiosos de la mala suerte.“El 13 es un buen número, pero hay ciertas fábulas por las que el común de la gente sostiene que es un día de mala suerte, por eso el dicho `martes 13 no te cases ni te embarques´; pero todo va en la energía de uno”, indicó Mariela del stand de Qué Cristal, donde la energía era al 100%.“Las lámparas de sal quitan la energía negativa de todos los artefactos eléctricos y es una luz de buen sueño”, comentó e informó que los precios comienzan en los 10.000 pesosEn el stand también ofrecía sahumerios artesanales –de dos aromas- a dos por 1.500 pesos; spray energético a 3.000 pesos, promociones de esencias a 5.000 pesos, además de difusores, aromatizantes de telas.La Feria de Carnaval se constituye como un paseo obligado en este martes feriado; se recordará que el viernes y el lunes, el espacio de compras no estuvo operativo por las inclemencias climáticas.“Solemos venir a pasear a Paraná y sobre todo en los días en los que hay ferias”, contó un santafesino, quien aprovechaba la jornada fresca tras las semanas de intenso calor que azotó a la región“Aprovechamos que el día está fresquito y agradable, porque solemos recorrer la feria en los días en los que lo permite el trabajo”, animó una mujer que recorría los puestos de venta de plantas y mates.