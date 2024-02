Comparsa “Colibrí” se prepara para desplegar su brillo en el Carnaval de Paraná

Paraná vivirá este domingo, una nueva noche de Carnaval, sobre calle Maciá, detrás de la Plaza Mujeres Entrerrianas. Con mucha alegría, integrantes de la comparsa “Colibrí” dialogó con“Vamos a abrir el corsódromo y estoy muy feliz porque estoy cumpliendo mi sueño. Colibrí es mi pasión, alegría, corazón y somos una familia”, expresó una pasista.Además, agregó: “Hace varios años que venimos, donde en 2023 salimos segundo y en 2024 esperamos salir primero, pero hay que esperar. Todo el año trabajando y a pulmón, no tenemos ayuda de nadie”.En tanto, otra bailarina sostuvo: “Estoy ansiosa, esperando el debut y trabajando hasta último momento para brindar un espectáculo digno que se merece la ciudad de Paraná. Con Colibrí estamos desparramando brillos”.Con respecto a la pasada, indicó: “Como experiencia propia, uno escucha la música y disfruta bailar. Mientras brindes un show donde a la gente le guste, te lleva a una emoción tan grande que te sube la adrenalina. No sentís cansancio”.A su vez, otra pasista apuntó: “Nos estamos preparando con la Comparsa Colibrí para brillar. Entre todos los compañeros nos ayudamos a confeccionar los trajes. Para mi significa una pasión total”.Una bailarina, por su parte, dijo: “Estamos genial y ultimando detalles. No se siente el calor porque es la pasión. Hace dos años que estoy en la Comparsa Colibrí”.Por último, un ayudante contó: “Hace mucho calor, pero esto es vida. Desde el año pasado que integro la Comparsa Colibrí. Es una emoción desfilar esta noche”.