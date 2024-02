Los colectivos suspendieron el servicio de este jueves en Paraná

Tras dictarse la conciliación obligatoria y conocerse la decisión del gobierno nacional de recortar subsidios al transporte en todo el país, la empresa que presta el servicio en Paraná informó que, desde las 14 horas de este jueves, quedó suspendido el servicio en Paraná.Marcia López, Defensora del Pueblo, tras participar de una reunión del Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU).Indicó que “es gravísimo para los usuarios, es lo que se discutió y el municipio pidió que se revea esta cuestión. La empresa dijo que hoy no tienen el dinero ni siquiera para el combustible y se ven obligados a funcionar hasta las 14”.Remarcó que actualmente “circulan 93 unidades en la calle. Solicitamos, desde nuestro lugar, que el servicio sea acorde a la tarifa”.El Gobierno Nacional decidió “disminuir el subsidio a las empresas prestatarias” de servicio de transporte de pasajeros y, en su lugar, aseguran que esos fondos serán canalizados para asistir a los usuarios a través de la tarjeta SUBE. Al respecto, López señaló: “No se puede hablar de números hoy. Nos preguntamos cómo se va a trasladar ese subsidio a los usuarios en la tarjeta SUBE, si directamente van a subsidiar el 55%, si se va a aplicar cuando saca la tarjeta, después o cómo. Son cuestiones que no se saben”.Por su parte, Marcelo Lischet, gerente de Buses Paraná, confirmó aque “la suspensión del servicio desde las 14 horas se confirma, mañana viernes no tenemos idea, vamos a seguir analizándolo”.Ratificó que “la empresa no puede funcionar sin subsidios nacionales, no se puede, alguien tiene que hacerse cargo”.Informó que la reunión del SITU “pasó a cuarto intermedio hasta que nos llamen”.