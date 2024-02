Demanda de viajes para el fin de semana XL de carnaval: destinos y expectativas

El próximo fin de semana largo de Carnaval, que se extiende del sábado 10 al martes 13 de febrero, promete ser una oportunidad ideal para aquellos que buscan una escapada o un viaje para disfrutar de unos días de descanso. Con la suma de los feriados del lunes y martes, se configura un fin de semana XL de cuatro días que despertó el interés de muchos argentinos.



Ante esta perspectiva, Elonce se acercó a una agencia de viajes para conocer de primera mano cómo ha sido la demanda y cuáles son los destinos más solicitados por los paranaenses.



La representante de la agencia, Lucía, compartió: "En los feriados largos la gente enloquece por irse y justamente los paquetes de carnaval se vendieron hace un mes. Lo más elegido es la costa, Mendoza, Salta, Bariloche y las cataratas. También lo que hay para el fin de semana siguiente que es muy popular, son los carnavales de Gualeguaychú que es este fin de semana".



La variedad de destinos ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos. En este sentido, Lucía, destacó: "Hay muchas personas que no tienen el privilegio de poder tomarse todo el fin de semana, es por eso que eligen escapaditas más cortas". Cuotas Simples En cuanto a las facilidades de pago, señaló: "Los que se adelantaron y ya compraron, pudieron aprovechar las promociones en cuotas, pero ahora ya no las tenemos más". Por otro lado, y ante la expectativa del programa Cuotas Simples, manifestó: "Todavía no vimos el boletín, pero esperamos a que salga para ver las condiciones que vamos a poder financiar. Va a ser un pro muy grande porque es muy difícil que una persona pueda venir de una a pagar un viaje porque son números altos, sobre todos si son muchas personas".



Finalmente, subrayó la ventaja de optar por una agencia de viajes en lugar de comprar un paquete por internet: "La gran diferencia entre las agencias de viajes y de comprarse un paquete por web, es que una persona puede ir financiando el viaje de a poco hasta poder viajar". (Elonce)