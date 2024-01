Ley ómnibus: organizaciones sociales realizaron vigilia sobre Casa de Gobierno

En ese sentido,se acercó a Casa de Gobierno de Entre Ríos, donde en la Plaza Mansilla se encontraban reunidos diferentes organizaciones sociales haciendo una vigilia. Contará con una olla popular.El payaso Montoto era uno de los representantes desde el espacio cultural: “Sobre la vigilia, comentó: “Será desde las 19 de la noche hasta la medianoche. Pertenecemos a artistas autoconvocados y nos vamos encontrando con un montón de grupalidades que también vienen a expresarse.El actor Pablo Vallejos reflexionó sobre la jornada de lucha: “Desde diciembre veníamos ya con cacerolazos y venimos creciendo. Hicimos una extraordinaria marcha el 24 de enero, muy aguerrida con muchos sectores que. Es un proyecto que es un papelón porque empezó con 600 artículos, ahora tiene 300 y capaz queda en 100. Siguen atacando las condiciones de todos los trabajadores de la cultura, de la salud y de la educación. Los trabajadores no estamos dispuestos a pagar el costo de esta crisis”.Nadia Burgos, representante del MST, expuso: “Hoy no solamente la CGT y la CTA está ausente en esta plaza, sino también frente al Congreso en donde también nuestros compañeros se están movilizando. C, que estaban manifestándose pacíficamente para decirle no a la ley ómnibus”.