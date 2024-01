Un amplio despliegue policial se registró este martes en barrio Maccarone de la capital entrerriana en busca de armas y estupefacientes.El helicóptero de la policía sobrevoló toda la zona y los vecinos se quejaron ante las cámaras deporque “hizo volar techos de viviendas, tanques de agua y volteó árboles”“Salí porque el helicóptero hacía ruido y volar las chapas. Hasta el tanque de agua cayó casi arriba de mí y mi bebé. Si mi marido y un vecino no lo sujetaban se me caía encima”, contó una mujer con su beba en brazos.Otra expresó: “salimos a la calle por el ruido que no te deja ni dormir” y manifestó que reclamamos lo dañado, porque andaba muy cerca. Parecía que estaba adentro” de las viviendas.Hicieron notar que nunca habían padecido algo así y que los chicos lloraban por la situación, además de estar “llenos de tierra”.