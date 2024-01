En una jornada soleada en la capital provincial,realizó una visita a los espacios al aire libre del complejo “Toma Vieja”, destacado por su zona de camping y piletas.En ese sentido, una joven que se encontraba disfrutando de la pileta, señaló: “Vine con mi familia a pasar la tarde. Hace una hora que estamos en la pileta y está muy lindo. Es la segunda vez que vengo”.A su vez, otra niña sostuvo: “La estoy pasando genial, vine con todos mis familiares. En vacaciones me gusta estar en la pileta y tomar tereré. A veces vengo a este lugar. No extraño para nada la escuela”.Una mujer tomando sol, por su parte, comentó que “estoy disfrutando. Estoy con el tereré, agua, repelente para los mosquitos. Vine a este lugar por vacaciones y también por la seguridad de los chicos, donde los guardavidas están bastante atentos”.Por último, dos mujeres acompañadas por el mate indicaron: “Este lugar es tranquilo y me encanta porque la pasamos bien. Salimos de trabajar y decidimos traer a nuestros nietos. La entrada para personas mayores está $500”.