“Streetball” juntó alimentos para ayudar a comedores comunitarios

El Club Founier de la capital entrerriana se convirtió en un centro de recepción de alimentos no perecederos. En ese sentido,dialogó con el organizador de la iniciativa: “Lo hacemos por los pibes del barrio, para que tengan un lugar donde hacer deporte y escuchar música urbana. También surgió la idea de colaborar con diferentes comedores a través de la donación de un alimento no perecedero”.Con respecto a la organización, indicó: “Somos un grupo de cinco personas, donde tenemos una productora de hip hop y por eso salió la idea del básquet, ya que son dos culturas que están juntas”.“Fue la primera vez, aunque ya conocía al Club Founier hace un montón y siempre me pareció muy lindo. Me parecía muy importante realizar una movida que se centre en un barrio”, agregó.“A partir de febrero retomamos todas las actividades de las distintas disciplinas, así que después comunicaremos los horarios para que los niños de la zona se sumen al club”, finalizó.