Pintura, juegos y mates: la tarde ideal en la Plaza Le Petit Pisant en Paraná

En primera instancia, el joven que ofrecía entretenimiento para los más pequeños destacó aqué beneficio tiene para todos los atriles de pintura: “Más que nada los gurises pintan y los padres se ponen a tomar unos mates tranquilos y se ponen a disfrutar un rato”. Además, el joven recalcó que su emprendimiento “nos va bien”. Ofrecen hojas de dibujo a diferentes precios “para que los chicos que no tienen también pinten”.“Salimos a disfrutar y estamos un rato en la plaza”, dijo un joven de Villaguay que se radicó en Paraná hace un mes. Sobre el paisaje que lo rodea, expresó: “Es uno de los lugares que más me gusta de la ciudad de Paraná”. También rememoró épocas de su niñez cuando visitaba y jugaba con sus hermanos mayores.Asimismo, ponderó los cambios que se llevaron a cabo: “Creo que Paraná se ha ido convirtiendo en una ciudad turística. No en el concepto turístico que tenemos de playa de grandes ciudades, sino que es una ciudad particular que tiene atractivos muy particulares de la ciudad”.