Boleto de colectivos: “No se ha iniciado el proceso de discusión de costos”

El Concejo Deliberante de Paraná deberá analizar el pedido de aumento del boleto de los colectivos urbanos formulado por los empresarios. Al respecto, el edil Enrique Ríos señaló que “en ningún momento se habló de cifras porque hay varias aristas a tener en cuenta, entre ellas la calidad en la prestación del servicio. No hay precisiones de los subsidios. Es muy difícil hablar de un número”, señaló aAcotó que “el sector empresarial hizo un pedido que debe ser analizado. También hay una solicitada de la FATAP a donde hablan de una tarifa de 700 pesos en todo el país”. Ante eso, se mostró en desacuerdo porque “la calidad no es la misma en las distintas localidades. No solo hablamos de costo operativo, sino también de calidad en la prestación del servicio”, remarcó.Por otra parte, dijo que la Secretaría de Transporte de la provincia ha convocado a los prestadores de servicios urbanos de Entre Ríos y se busca acordar una tarifa unificada, “pero es muy difícil porque el servicio no se presta de la misma manera”.Consideró que la calidad tiene que ver con “la cantidad de vehículos que circulan y el estado de los mismos. Y, sobre todo, que las frecuencias se cumplan en tiempo y forma como están establecidas”.“Se han labrado muchísimas actas señalando las falencias y faltas de las empresas”, expresó Ríos, a la vez que opinó que “muchas falencias y condicionamientos que tienen que ver con cómo se llevó adelante el contrato de concesión”.Además, mencionó que “se debe elevar el monto de las multas para que generen un impacto a la hora de modificar conductas, más allá del diálogo”.En ese marco, expuso que “la aplicación no trabaja en tiempo real, sino con una grilla de frecuencias que no es la que efectivamente se lleva adelante”.“No se ha iniciado el proceso de discusión de costos, por lo que es aventurado decir una cifra. Hay que tener en cuenta de los usuarios están en condiciones de pagar la tarifa”, completó Ríos durante el programa