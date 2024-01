Se llevó adelante la segunda edición de Humor frente al río en Paraná

Humor frente al río es una de las actividades que promueve la Municipalidad de Paraná, específicamente desde el área de Cultura. Comediantes del litoral stand up comedy sostuvieron: “Estamos haciendo divertir y estamos contentos de estar en este ciclo”. Además, Belisario Ruiz agregó: “La verdad que es un lugar muy hermoso e ideal para hacer comedia”.“Creo que la gente quiere salir a pasarla bien, a divertirse y reírse. Acá tiene un espacio maravilloso y la noche nos acompañó. No hace tanto calor acá, corre una brisita, hay un foodtruck para que la gente coma y tome algo”, añadió.Por otra parte, dialogaron sobre su trabajo en cada show: “Nosotros trabajamos con un material ya preparado y guionado. Lo escribimos nosotros, pero como siempre es un diálogo con el público el stand up. Estamos abierto a lo que pueda pasar y siempre en el encuentro con el público pasan cosas que no teníamos preparado y ahí entra la improvisación”.La directora de Cultura de la Municipalidad de Paraná, Gisela Bahler, aseguró que esta actividad “es posible gracias a muchísimas reparticiones que están trabajando. Desde alumbrado público, Ambiente y diferentes carteras del municipio de Paraná va a poder hacer realidad esta agenda donde hoy nos convoca en Humor frente al río. Es una actividad muy importante pensar que desde la cultura nos abraza para poder reírnos”.