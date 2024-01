Quini de $66 millones en Paraná: la emoción de la agenciera que vendió el premio

“No lo podía creer”

Primer premio grande

Siga en la zona

Próximo sorteo

. Fue en el sorteo realizado este miércoles por la noche.El feliz apostador se adjudicó el premio con seis aciertos de la modalidadEl ganador, vendedor del ticket, se llevó más de $660.000 como premio estímulo., de la capital entrerriana.. Al referirse al momento en que le comunicaron que su agencia tenía la jugada ganadora, sostuvo que “no lo podía creer cuando me enteré, porque me notificó el IAFAS.”, remarcó.Mariel contó a. La persona que lo jugó tuvo suerte porque se llevó un pozo grande, es mucha plata. Estamos muy contentos por vender el premio”, dijo y recordó que “cuando abrí la agencia, sacaron un pozo que no era tan grande como este, no llegaba al millón de pesos, pero en ese momento, era una linda plata”, afirmó.Sobre el posible ganador del millonario pozo, la agenciera dijo que. Estamos esperando poder saber quién es, porque por la agencia no ha venido, pero es posible que se presente directamente en la sede del IAFAS”, resaltó Mariel y agregó en diálogo con, esperemos que sea otro de nuestros clientes”, aclaró.La noticia del Quini 6 ganador en su agencia, se difundió rápidamente y según contó la agenciera, los primeros en enterarse fueron los vecinos del local. “Algunas personas del barrio y clientes ya se enteraron que vendimos el premio y vinieron a contarnos que se habían enterado”, sostuvo Mariel.Finalmente, pidió a sus clientes que controlen la boleta, “porque muchas veces, la gente no sabe y piensan que no sacaron nada., pidió la agenciera.Desde laque el próximo sorteo, en total, habrá en juego $1.100.000.000. Se estiman 1.400.000 apuestas para el domingo 28 de enero de 2024, cuando se realice el sorteo.-Tradicional Primer Sorteo: $240.000.000-Tradicional La Segunda: $240.000.000-Revancha: $490.000.000-Siempre Sale: $85.000.000-Extra: $45.000.000