Unas 50 personas han retirado del depósito motos incautadas por infracciones

Paraná Ya se pueden sacar turnos para retirar las motos incautadas por infracciones

Entró en vigencia esta semana el régimen especial para retirar motovehículos retenidos por infracción y que están en los depósitos.Se trata de la Ordenanza N.º 10152 que estableció un “Régimen especial de regulación de contravenciones y multas para moto vehículos retenidos”.Para solicitar la inclusión en el régimen de adhesión, que tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2024, requieren la presentación de documentos que acrediten la propiedad de la moto, como el título de propiedad, cédula de identificación del motovehículo (ex cédula verde), factura de compra, boleto de compra venta o constancia de sentencia judicial.El jefe de la repartición policial a cargo del depósito ubicado en Bajada Grande, que está repleto de vehículos y muchos se ellos se encuentran a la intemperie, Nicolás Díaz Picó, señaló aque “la campaña ha sido amplia, pero hasta ahora aproximadamente 50 personas se han acercado al lugar” para retirar el rodado.Atribuyó que todavía no hayan ido más interesados a “la situación económica. Tal vez no les ha llegado la información y tienen tiempo hasta el 30 de abril”.