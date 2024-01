Tristeza: Falleció Carolina Larrosa, la joven que padecía extraña enfermedad

Sobre la enfermedad que padecía

Falleció Carolina Larrosa, la joven paranaense que padecía una extraña enfermedad denominada cavernoma bulbar. Estaba internada en el Hospital San Martín, de la capital entrerriana.Llevaba una vida normal y sana hasta febrero del 2023. Era arquera de Camioneros en el Futsal y participaba de la liga Altos del Paracao. Pero un día amaneció con algunos síntomas poco frecuentes en su cuerpo que la hicieron caer al suelo. Tras los estudios realizados, la joven de 23 años conoció que padecía una enfermedad.Durante todo el año se hizo eco su pedido de colaboración para recaudar dinero para poder llevar a cabo una operación valuada en 15 millones de pesos, la cual le iba a permitir tener una vida sin mayores inconvenientes.Por primera vez tuvo la posibilidad de operarse el pasado 7 de septiembre en el Hospital Italiano, en Buenos Aires. Sin embargo, surgieron complicaciones en el postoperatorio y requirió de una toracotomía, una traqueotomía, drenaje de tórax y tomar algunos medicamentos. También tuvo meningitis. Debido a esto, sus días de internación se alargaron y necesitó más dinero para costear el tratamiento.Hasta los últimos días, sus familiares y amigos realizaron colectas, sorteos y bingos para recaudar fondos.Tiempo atrás, en diálogo con, Carolina había hablado sobre su enfermedad y contó: "padezco es un cavernoma bulbar. Es una deformación de los vasos sanguíneos que se encuentra en el cerebelo. Produce sangrados y me produce distintas consecuencias neurológicas, que eso es lo que me afecta totalmente la calidad de vida”.La enfermedad apareció de un día para otro, precisó. “A principios de febrero, me levanté un día y no tenía estabilidad, no sentía el lado derecho del cuerpo y me caía. Estuve con hipo un mes entero, ese fue uno de los síntomas. Me quedó la parálisis en la mitad de la cara. Debido a todos los síntomas con los que me levanté, fui al Hospital San Martín de Paraná y de ahí al Cullen de Santa Fe. Ahí es donde me diagnosticaron con esto”.También la joven había revelado cuándo aparece en el cuerpo: “Me explicaron que es una deformidad como cualquier otra, que se produce cuando estás en la panza”. Asimismo, reveló que “produjo esos síntomas porque hubo un sangrado. Puede volver a ocurrir en cualquier momento, por eso la necesidad de la cirugía. Con cada sangrado que se produce, las consecuencias son peores”.“No hay ningún otro tratamiento. La única forma es la cirugía, donde extraen este cavernoma. Es complejo por el lugar donde está. Allí se maneja todo el cuerpo”, había relatado a