La intendenta Rosario Romero presidió el encuentro con representantes de SUOYEM, ATE, APS y Obras Sanitarias. Se ofreció un 18% de aumento, que será abonado con el sueldo de enero. El Municipio se comprometió a mantener abiertos los canales de negociación con los cuatro sindicatos municipales.“También surgió la posibilidad de un bono para ayudar en la canasta estudiantil. Quedó el compromiso de diálogo y de intercambio permanente durante la gestión. Es decir, todos los meses reunirnos e ir viendo cómo recomponemos el salario del trabajador y de la trabajadora municipal. Fue un diálogo bueno y no les pedimos a los representantes gremiales que acepten la propuesta, sino que este iba a ser el aumento, porque es lo que se puede”, remarcó la Intendenta al término de la audiencia.En cuanto a la composición de la oferta salarial, la presidenta municipal explicó: “que es proporcional al aumento de recursos de la Municipalidad. No podemos comprometer recursos que no tenemos, pero sí el porcentual en que aumentaron los recursos nacionales, provinciales y municipales, trasladarlo en porcentaje al ingreso del trabajador”.Participó del encuentro el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao.