Secuestraron autos que prestaban servicio como Uber tras operativo de control

En una acción coordinada desde el área de operativos municipales de transporte, se estableció un control de tránsito en las calles Pellegrini y España, focalizado en la verificación de taxis y remises. A partir de las 18 horas, se llevaron a cabo medidas que resultaron en el secuestro de vehículos utilizados para el servicio de Uber, una plataforma no autorizada en la ciudad.En este sentido, Mariela Loy, representante del área, explicó: “En el caso de los Uber, se procede al secuestro del vehículo, debido a que no está autorizado por la Municipalidad de Paraná. Nosotros regimos el tránsito público y privado, incluyendo colectivos, taxis, remises y transporte escolar”.En cuanto a la detección de conductores utilizando la aplicación de Uber, Loy, comentó: “Es difícil ubicar que sea Uber, porque si el pasajero va adelante, no podemos intervenir. Pero cuando observamos un vehículo que nos llama la atención y lleva a alguien en la parte trasera, lo detenemos, solicitamos la documentación y consultamos a la persona si utilizó Uber”.En este operativo,como registros vencidos o la ausencia de documentos exigidos por la Municipalidad de Paraná.