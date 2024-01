Artista homenajeó a Paraná en obra y Estelita de Elonce es uno de los personajes

La incorporación de "Estelita" en la obra

Más detalles sobre la obra

Dónde ver la obra

homenajeó a la ciudad de Paraná a través de una obra única que captura la esencia de sus monumentos y su rica cultura. En este cuadro tituladoVesco no solo rinde tributo a la ciudad, sino que también"Es una obra que hice en homenaje a Paraná para presentar en el salón de artistas plásticos. La esencia de la obra es capturar distintos monumentos de la ciudad", expresó Vesco aen el Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez", donde la obra se encuentra actualmente en exposición.La inspiración de Vesco para esta obra provino, según sus palabras “de la fuente de la Plaza Alvear, con su característica sirena”. Desde allí, el artista plástico dibujó diversos monumentos, destacando elementos culturales como el Samba Na Esquina, el FICER, la catedral y lugares ya desaparecidos como Gath& Chaves y la luna que adornaba el Patito Sirirí. La obra también incluye la Venus de Amanda Mayor, el Monumento a la Memoria, la Flor Campera y una creación de Gloria Montoya.En todos los acontecimientos de la cotidianeidad paranaense, Estela Díaz de Vivar es un clásico. Ir al lugar de los hechos para recolectar testimonios con un micrófono conlleva un espíritu curioso y amante del profesión, pero si esta labor se realiza con especial simpatía, los testimonios y el reconocimiento popular adquieren otra relevancia.En cuanto a la elección de incorporar a "Estelita" deen la obra, Vesco destacó: "Me pareció un personaje importante, un referente actual de Paraná. Como soy fan de Estelita, la quise retratar", comentó el artista.La obra abarca todos los elementos icónicos de Paraná, desde el río hasta el puente de los suspiros, la locomotora, el mate, el robot, el monumento a la madre y el monumento a Urquiza. En este sentido, el artista, comentó: "En general, mis obras no suelen estar inspiradas en la ciudad, porque yo creo mundos más imaginarios y voy mezclando distintas cosas. En esta obra, quería rescatar el tema de la cultura".La creación de "Paraná 210 años" demandó dos semanas de arduo trabajo por parte de Vesco, quien lleva más de 20 años dedicados a la pintura.La exposición de la obra se encuentra en el Museo Provincial de Bellas Artes, ubicada sobre calle Buenos Aires 355, en la ciudad de Paraná.