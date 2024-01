Ya se pueden sacar turnos para retirar las motos incautadas por infracciones

La Municipalidad de Paraná informó que entra en vigencia el régimen especial para retirar motovehículos retenidos por infracción y que están en los depósitos.Quienes deseen recuperar el rodado, deberán concurrir al Juzgado de Faltas en calle 9 de Julio 370, previa solicitud de turno en el portal ciudadano Mi Paraná Se trata de la Ordenanza N.º 10152 que estableció un “Régimen especial de regulación de contravenciones y multas para moto vehículos retenidos”.Los requisitos para solicitar la inclusión en el régimen de adhesión, que tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2024, requieren la presentación de documentos que acrediten la propiedad de la moto, como el título de propiedad, cédula de identificación del motovehículo (ex cédula verde), factura de compra, boleto de compra venta o constancia de sentencia judicial.El secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, explicó: “Para regularizar la situación de multas relacionadas con motovehículos, el proceso se inicia en el Juzgado de Faltas. La persona debe dirigirse con la documentación que confirme su propiedad sobre la moto. En este lugar, los empleados del Juzgado conformarán un Formulario Único a los fines de simplificar el trámite, el cual servirá para que la persona pueda retirar su moto sin tener que regresar al Juzgado por ningún otro motivo”.Esta medida busca aliviar el costo de retiro a los propietarios, permitiéndoles la restitución de su rodado.Al respecto, Testa aclaró: “Es importante destacar que este proceso de regularización se aplica, exclusivamente, a multas relacionadas con motovehículos que hayan sido retenidos. No se consideran otras causales para acceder a este régimen, a menos que la misma persona tenga múltiples multas en motovehículos, en cuyo caso se pueden agregar al plan de pago con las mismas facilidades”.En cuando a las multas, el funcionario destacó: “Es fundamental tener en cuenta que este sistema no abarca multas relacionadas con automóviles. En caso de tener una infracción con un automóvil, esta debe saldarse por separado. Este régimen está diseñado para brindar una oportunidad de regularización a personas cuyo motovehículo constituye su único medio de transporte o es esencial para su trabajo”.Se hace un llamado a los conductores a cumplir con las normativas vigentes para circular, incluyendo la documentación legal, el uso del casco, las luces, la patente, y el respeto de las velocidades establecidas. Esta iniciativa no solo busca la recuperación de las motos, sino también fomentar conductas responsables que preserven la seguridad vial y, sobre todo, la vida de los ciudadanos.