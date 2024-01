Precisaron el paso a paso para realizar primeros auxilios

Además, hizo hincapié a lo que se debe realizar en este tipo de casos: “En primera instancia, uno tiene que llegar y hacerse cargo de la situación buscando una persona y preguntando cómo se llama y dándole una orden. Por ejemplo, llamando al 107 o que despeje la zona. De esa manera, te haces dueño de la situación y la gente te deja accionar en lo que estás haciendo”.Posteriormente, enunció el paso a paso de actuar ante estos casos: “Lo primero que tiene que hacer es comprobar si la persona tiene conciencia. Si no tiene ese estado, hay que ver si está respirando. Hay una maniobra que se llama M.E.S. (Mirar, escuchar y sentir). Lo que hago es ver el torso si se eleva, si está respirando, si escucho la respiración y si la columna de aire me llega. Si no siento, escucho ni miro es porque la persona no está respirando. Automáticamente tomo el pulso para saber si lo tiene. Si no tiene, anuncio que voy a empezar a hacer RCP para que la persona que llamó al 107 pueda brindar una de las maniobras que se están realizando”.El RCP se empieza “con un masaje cardíaco. Busco la punta del esternón, coloco dos dedos y sobre ellos apoyo la palma de la mano. Apoyo la otra mano sobre la otra y con la espalda extendida voy a buscar que la caja torácica descienda unos cinco centímetros. Lo hago a un ritmo de 100 movimientos por minuto”.Finalmente, expresó que esa acción se hace hasta que la ambulancia arribe al lugar o, en caso de hacer respiración boca a boca, hay que hacer cuatro ciclos de 30 movimientos. En caso de reaccionar, se deberá poner la persona de costado “para evitar que se bronco aspire”.