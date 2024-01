Estudiar en vacaciones: “No falta intelecto, falta responsabilidad”

El 26 de febrero dará comienzo el ciclo lectivo 2024, pero dos semanas antes, aquellos alumnos que se llevaron materias deberán rendirlas para poder pasar de año.Es así que mientras quienes aprobaron todo en el mes de diciembre disfrutan las vacaciones hasta último momento, otros deben prepararse y estudiar en pleno verano.Romanella Cabrera, es docente particular, y en diálogo concontó cuáles son las materias que más cuestan y los costos de las clases de apoyo escolar.“Hay algunos chicos que les quedaron más materias que otros, y en el caso de los que tienen más de dos, están desesperados porque sí o sí tienen las tienen que sacar todas o la mayor cantidad para poder pasar de año”, dijo.La docente entendió que en general “la educación no está como la de antes; antes teníamos más miedo de llevarnos materia y hoy los chicos no tanto, capaz que están de vacaciones todo el año y después se toman dos meses para sacar las materias”. Y en este sentido, afirmó: “No les falta intelecto, sino que les falta más responsabilidad durante el período escolar”.En lo que respecta al nivel secundario, en casi todas las materias requieren apoyo, “pero siempre inglés, matemáticas, química, física son más complejas y en las otras que son más de estudio los ayudo con los resúmenes y explicarles algún tema que no entiendan”.Consultada sobre los costos de las clases, mencionó que “pueden pagar por día, semana o mes. Todo depende de lo que necesite reforzar, en mi caso estoy cobrando entre 3.500 y 4000 pesos”.Finalmente, dijo que “hay padres que trabajan todo el día y no pueden estar encima de los chicos, y apelan a su responsabilidad y otros que están más pendientes. Yo les digo que cuando llegan a la casa después de estar conmigo, tienen que seguir estudiando”.