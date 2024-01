El ingreso al agua en el Balneario Thompson continúa prohibido. Aunque en algunos momentos del día hay quienes desoyen las recomendaciones, Nahuel, uno de los guardavidas, reiteró que el consejo es no entrar al río.Indicó aque “hemos tenido un verano bastante concurrido, con muchos turistas”. Sostuvo que “la gente hace caso y no tienen problemas con las indicaciones de que está inhabilitado el ingreso al agua”.Acotó que “algunos aprovechan de la costa para mojarse los pies en el rio, para estar en la arena y tomar sol. El lugar es lindo, por lo que disfruta del espacio, dado que están en óptimas condiciones para pasar el día”.El guardavidas reconoció que “a la prohibición no podemos darla al 100%. Se deja tener el agua a la altura de la rodilla para hacer una caminata”.E insistió: “El agua está prohibida, pero al ser un lugar tan grande, se recomienda no pasar los límites de mojarse los pies para evitar que sucedan cosas mayores. Hacemos prevención”, completó.