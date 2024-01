Presentaron en Paraná dos libros de autores locales

Se presentaron los libros "2020 Conversaciones en pandemia", del licenciado en Sistemas Pablo Hernán Re, y "Cocinera" de la empresaria gastronómica Cecilia Yeregui,Re destacó que “el libro refleja un ciclo de entrevistas que siendo profesional informático realicé a colegas por zoom en ese momento, hablando del lado B de los mismos, contando sus historias y qué otras cosas hacen, como por ejemplo un colega en Colón que en bombero. Busqué conectarme con el lado humano de cada uno”.Dijo aque “esas entrevistas fueron tan ricas que se me ocurrió plasmar las anécdotas en un libro que no las transcribe, sino que cuenta las vivencias”.Mencionó que “a algunos de los colegas los conocía, pero hay otros a los que todavía no conozco personalmente. Quería que nos contaran cómo estaban viviendo y qué cosas les pasaban en pandemia. El criterio es que los profesionales informáticos también somos seres humanos, entonces tenemos algo para contar además de ser el chico o chica de la computadora”, completó.Por su parte, Yeregui contó que su libro “refleja su experiencia de cuando se cumplieron 15 años de que empezara a trabajar con la gastronomía. Sentí que tenía la necesidad de compartir de donde venía el impulso, lo que significa la comida, la alimentación. cocinar para otros y mis orígenes, que para mí son muy importante”.Añadió que “en pandemia se dio un boom de la cocina. Incluso, durante 10 días no trabajé, entonces cociné, compartí y tomé ideas de otras personas”.Finalmente, describió que “ser empresaria en Argentina es un desafío, lo fue siempre y lo seguirá siendo. Hay que activar la creatividad y aliarse con gente que también tiene estas ganas y puede aportar otras cosas que yo no sabía, que no tenía”.