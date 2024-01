Comenzó el Ciclo Encuentro de Arte Joven en el Skate Park de Paraná

Sociedad Mario Pereyra deslumbró en la segunda noche de la Fiesta de la Sandía

“Son ciclos que ya vienen formando parte de la agenda cultural de la ciudad, y que tienen que ver con las distintas expresiones artísticas que van surgiendo. Este tiene un público particular: está lleno de jóvenes y de vida, enriquecen no solo a la juventud sino a toda la comunidad” expresó Nadia Bilat, Secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.“Este espacio significa un montón, porque nos da la posibilidad de expresarnos como somos; y a la vez el arte para mí es un trabajo, que se tiene que valorar por lo que es. No solo es una exposición corporal y emocional, sino también subjetiva" manifestó una de las artistas de la noche, Pilar DZ.“Es importante que el Municipio apoye a lo cultural y a los jóvenes de esta manera" indicó César, turista que nos visita desde Santiago de Chile.“Es muy buena propuesta. Le da posibilidades a los chicos de mostrar lo que hacen y difundir el arte en la ciudad” expresó Lina, una vecina.El ciclo continúa el 16 de febrero con una nueva programación.