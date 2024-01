Mujer solicita ayuda para mejorar su precaria vivienda: “se me llueve todo”

Varias familias han construido sus hogares debajo del emblemático Puente Blanco, ubicado sobre la calle Ameghino. Entre ellas, se destaca la historia de Sandra Albornoz, una mujer de escasos recursos que busca desesperadamente ayuda para mejorar las condiciones de su vivienda, sumida en la precariedad.En diálogo con Elonce, Albornoz, relató la difícil realidad que enfrenta: "La casa ya no tiene más solución, los techos se me están cayendo. Tampoco tengo trabajo, y han pasado tres o cuatro semanas que no tengo para comer".Además, agregó:y estoy muy enferma, ya que me dio un ACV y tengo cáncer de útero. Por esto, no puedo conseguir ningún trabajo; tampoco soy beneficiaria de ningún plan social".La situación en la vivienda es desgarradora: "A la habitación del niño le tuve que poner un pedazo de madera porque se le estaba cayendo el techo". Ante estas circunstancias, Albornoz hace un llamado desesperado a la solidaridad:La historia de Sandra Albornoz pone de manifiesto la urgente necesidad de apoyo para aquellas personas que, en medio de la adversidad, buscan mejorar sus condiciones de vida. En Elonce.com, estaremos siguiendo de cerca esta situación y difundiremos cualquier iniciativa solidaria que surja para ayudar a esta familia que enfrenta tiempos difíciles bajo el Puente Blanco.Para aquellos que deseen colaborar, con Sandra, se pueden comunicar con Vanesa Díaz, quien es la vecina de Sandra: