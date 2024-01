Se presentó la agrupación azul y negro en el Atlético Echagüe Club

La agrupación azul y negro se presentó este viernes a las 19 horas frente a socios y socias del Atlético Echagüe Club (AEC) para dar a conocer su propuesta de cara a las elecciones.En primer lugar, adelantó: “Estamos muy contentos de poder presentar la agrupación en sociedad. Es el resultado de un trabajo de varios meses que venimos haciendo para ir elaborando una propuesta que hoy es la que vamos a presentarles a socios y socias del club”.Posteriormente, habló de los desafíos que tiene por delante la lista: “Venimos con la idea de generar un cambio en el club. Creemos que las instituciones necesitan una renovación”. En la misma sintonía, reflexionó: “En el club hace muchos años que no hay elecciones y la renovación de autoridades se viene dando entre los propios integrantes de la comisión directiva. Eso no es saludable para la vida de ninguna institución porque hace que se estanquen algunas cuestiones y no permitan avanzar”.A raíz de esta situación, los integrantes de la agrupación sostuvieron: “Hemos trabajado en estos meses en una propuesta para ofrecerle a los socios un trabajo en conjunto, donde todos podamos escucharnos y veamos cuáles son las cosas que los socios le están demandando a la institución, que es lo que reclaman, que es lo que pueden ofrecer para mejorar la vida institucional y deportiva. En los últimos años, lamentablemente Echagüe ha visto diezmada su población de deportistas”.Ante la falta de definición de la fecha de elecciones, Diego acotó qué hicieron este tiempo: “Estamos pidiendo la posibilidad de que nos digan cuándo es la fecha. Sabemos que al club se le ha mandado la documentación de las fechas posibles de las elecciones o la Asamblea General, que es lo que hay que hacer”.