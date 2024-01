Despiden con sentidos mensajes al hombre que murió tras un partido de básquet

Paraná Hombre murió en el hospital de Paraná tras descompensarse en partido de básquet

Joaquín Alberto Otegui falleció en las últimas horas del miércoles, tras descompensarse mientras disputaba un partido de básquet con amigos y jugadores de la categoría “+55”. El hecho sucedió este miércoles, por la noche en el Club Recreativo de la capital entrerriana.Según trascendió, tras jugar algunos minutos el ex jugador de Capibá RC, se descompensó en el lugar y, luego de varios intentos de reanimación, fue trasladado en ambulancia hacia el hospital. Posteriormente, se conoció que Otegui falleció en el Hospital San Martín de Paraná.Según contaron algunos allegados, Otegui estuvo siempre ligado al deporte y, siempre se cuidó en materia de salud, indicóEn las últimas horas, comenzaron a publicarse sentidos mensajes de despedida en las redes sociales. Amigos y conocidos recuerdan a Joaquín Alberto Otegui, como “un gran amigo y un tipo extraordinario”.“Hace 48 años que nos conocimos. Nunca nos separamos. Ni en las buenas ni en las malas. Compartimos de todo. Hemos compartido la vida misma. Sentí que siempre fuiste mi hermano. Sé que ya estás allá arriba con mi viejo que te va a cuidar como siempre. Él te quería como un hijo más. Gran persona mi amigo. Tus chistes, tu alegría contagiosa. Los mates, nuestras charlas. La persona con la que más compartí todo, todo. Te voy a extrañar siempre amigo”, escribió Carlos Fabián Acosta.“No es fácil despedirse así de vos, no hay palabras suficientes para escribir lo que siento por tu partida mi amigo, hermano. Consejero, gran ser. Jamás voy a olvidarme de vos. Gracias a la vida por haberme dado lugar en tu camino y hacernos amigos”, expresó en el inicio Juan Pablo Galiussi. Y cerró: “Te voy a extrañar y necesitar siempre Juako, no entiendo esta vida. Gracias amigo por lo que fuiste, acá me quedo con los gurises y prometo jamás dejar que les pase nada. Te amo amigo. Cuanto dolor. Hasta siempre Joaquín Otegui”.Jorge Alberto David Fernández, señaló: “vuela alto amigo que el cielo te espera. Descansa en Paz Joaquín”.“Querido amigo! La verdad que no puedo creer que te hayas ido. Descansa en paz. Mi más sentido pésame a la familia”, afirmó Orlando Fernández.“Loco lindo! Buen viaje! Hay veces que no hay respuestas a tantos por qué. La caminata de pasillo que hicimos el lunes, la voy a recordar para siempre”, remarcó Adriana Leites Navarro.“No lo puedo creer. Un tipo extraordinario. Gran pérdida para todos los que alcanzamos a conocerlo. Siempre atento, siempre sonriendo y buena onda. Energía hermosa que se apaga, pero quedará en los corazones de quienes lo querían. Una muy dura y tristísima noticia. Mi pésame a la familia”, escribió Carlos Ullan.“Que triste noticia saber que te fuiste. Se me viene a la mente, esos días de la juventud, cuando salíamos en la Rastrojera a hacer los repartos para después salir de joda. Vuela bien alto querido amigo”, finalizó Gustavo González.