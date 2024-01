Vecinos reclaman mejoras en calles de vecinal Cuenca del yeso

Se llevó a cabo una manifestación de vecinos en Paraná sobre la vecinal Cuenca del yeso, donde se solicitó mejoras de la trama vial. Elonce dialogó con vecinos para conocer mucho más acerca de esta problemática que repercute a 60 vecinosAníbal Ferreyra, una de las personas, precisó qué sucede en la zona: “Tenemos una problemática muy preocupante. Esta zona en los días de lluvia se pone muy difícil para transitar y debemos solicitar que se nos abra el portón de la Toma porque sino no podemos salir”.Asimismo, sostuvo cómo vienen con la manifestación: “Desde hace un año que estamos pidiendo el arreglo de la calle López Jordán. Hemos tenido respuesta, pero mandan camiones y ponen brosa y no es la solución”.En la misma línea, señaló: “Necesitamos que pongan ripio en esta calle y cuando empezamos a analizar todo nos encontramos con que hay una arenera, hay un gran tránsito y un decreto desde 2012 que obliga a la misma arenera a mantener el camino por el cual circulan los camiones”.En base a lo que le han dicho las autoridades, explicó: “Desde el municipio la respuesta es que labramos actas. No sabemos cómo se está manejando todo”.También eso llevó a que gente esté afectada: “Hay problemas de salud con el tema de la brosa. Hay gente que vive cerca de la zona de circulación de los camiones y la está pasando muy mal”. El camino también se vio perjudicado a lo largo del tiempo: “El camino está muy deteriorado y con las lluvias se va deteriorando más”.