Hombre murió en el hospital de Paraná tras descompensarse en partido de básquet

El jugador Joaquín Otegui falleció en las últimas horas, tras descompensarse mientras disputaba un partido de básquet con jugadores de categoría “+55”. El hecho sucedió este miércoles por la noche en el Club Recreativo de la capital entrerriana.Según trascendió, tras jugar algunos minutos el ex jugador de Capibá RC, se descompensó en el lugar y, luego de varios intentos de reanimación, fue trasladado en ambulancia hacia el hospital.Minutos después, Otegui no resistió y falleció en el Hospital San Martín de Paraná. Otegui estuvo siempre ligado al deporte y, según contaron algunos allegados, siempre se cuidó en materia de salud, indicóCon el correr de las horas comenzaron a circular mensajes de despedida en las redes sociales. “No es fácil despedirse así de vos, no hay palabras suficientes para escribir lo que siento por tu partida mi amigo, hermano. Consejero, gran ser. Jamás voy a olvidarme de vos. Gracias a la vida por haberme dado lugar en tu camino y hacernos amigos”, expresó en el inicio Juan Pablo Galiussi.Y cerró: “Te voy a extrañar y necesitar siempre Juako, no entiendo esta vida. Gracias amigo por lo que fuiste, acá me quedo con los gurises y prometo jamás dejar que les pase nada. Te amo amigo. Cuanto dolor. Hasta siempre Joaquín Otegui”.