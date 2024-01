Cuánto sale reparar un neumático y hasta cuántos arreglos se recomiendan

Video: Cuánto sale reparar un neumático y hasta cuánto arreglos se recomiendan

En diálogo con, y desde su gomería de Avenida Don Bosco al 1000, Roberto mencionó en primer lugar que después de un período de lluvias tan intensas, como las que se vienen registrando, siempre tiene más trabajo ya que la gente "pincha más porque al acumularse agua en los badenes o los pozos, se junta mugre, como clavos o tornillos, no los ves y los agarrás".En este sentido, dio cuenta que una reparación sale entre 2.800 y 3.000 pesos, siendo conveniente "no hacer más de seis reparaciones, porque se debilita la cubierta. Como la malla tiene tantas imperfecciones la cubierta se va debilitando y es conveniente cambiarla por seguridad y rendimiento".Aunque hoy por hoy y debido a la crisis económica, "las andan hasta lo último". Roberto mencionó que la vida útil de un neumático es de unos 50.000 km "y la gente lo anda hasta los 120.000 km. Las cubiertas están caras y no tienen dinero para comprar nuevas".En este punto, hizo un llamado de atención. "La gente es muy confiada, pero es peligroso, por ahí salen a la ruta y no controlan ni siquiera el aire o la presión de los neumáticos".Finalmente, sobre los valores de las ruedas usadas, señaló que tienen un costo que ronda los 40.000 y 50.000 pesos, pero hay muy poca rotación.