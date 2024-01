No descartan que haya sido robada la camioneta que terminó contra un tapial

Policiales Camioneta volcó y terminó contra el tapial de una vivienda en Paraná

En la mañana de este miércoles, vecinos de calle Entubado de barrio Belgrano, en la ciudad de Paraná, se sorprendieron al ver una camioneta volcada y contra el tapial de una vivienda.En el interior del rodado no había nadie y luego se supo que la persona que lo conducía habría salido por sus propios medios y huyó corriendo del lugar. Este hecho hace sospechar que el rodado haya sido robado y abandonado., el Sub Jefe de la Comisaría 6, Alejandro Franco, relató que el momento del arribo del personal policial “no había nadie en el interior de la camioneta y no se observaron daños sobre la construcción de la vivienda”.“Se está tratando de determinar si el titular de la camioneta es la misma persona que iba conduciendo; al momento no lo hemos podido localizar y tiene domicilio en jurisdicción de Comisaría Tercera. Se chequeó el dominio a través del 911 y el vehículo no tiene impedimento para circular”, indicó.Asimismo, el Subcomisario dio cuenta que también se consultó en el hospital San Martín pero no ingresó ninguna persona con alguna lesión por accidente.Junto con personal de Tránsito de la comuna “vamos a bajar la camioneta y quedará formalmente secuestrada en la Comisaría Sexta, tratando de dar con el conductor y aclarar la situación”.Consultado sobre si el vehículo podría haber robado y abandonado, Franco afirmó que “no descartamos ninguna hipótesis porque no hemos podido contactar al propietario; son circunstancias que están en plena etapa investigativa”.

Además manifestó que quien conducía la camioneta “venía fuerte y ha realizado alguna maniobra que produjo este siniestro vial”.Se están verificando las cámaras, pero en principio en el barrio no hay.Finalmente, Franco manifestó que los vecinos no vieron nada, cuando se levantaron se encontraron con la camioneta ya chocada, por lo que no hay testigos por el momento.