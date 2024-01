Intentan estafar con la venta de neumáticos vinculando a una empresa de Paraná

Desde la firma Tecnoneumáticos, ubicada en calle Echagüe 726 de la ciudad de Paraná, alertan a la población sobre un intento de estafa desde una página de Instagram que usan el domicilio de la empresa local para engañar a los comprados, ofreciendo “precios irrisorios” y envíos gratis a todo el país.En diálogo con, María del Mar, del área de ventas de Tecnoneumáticos expresó que “estamos preocupados, hemos recibido varios llamados de diferentes partes del país que nos hacen mención a cubiertas que les han ofrecido de marcas que nosotros no trabajamos, ya que somos agentes oficiales de FATE. Nos han llamado no sólo de Paraná sino de Tucumán y Córdoba”.En una de las comunicaciones, “alcanzaron a darme la página de Instagram desde la cual se ofrecen los neumáticos, donde lo único que figura de nosotros es la dirección; ofrece precios muy lindos e importantes descuentos por transferencia y efectivo. Nos preocupa que se vincule a la empresa con ventas que no son de nosotros. La gente nos llama e incluso hubo quienes se acercaron al lugar porque googlearon la dirección y preguntan por esas cubiertas que son una estafa”.La página en cuestión se llama Drops.Wheels “y ofrece una marca que nosotros no trabajamos. Hace referencia a los buenos precios y ofrece envío gratis a todo el país, pero no somos nosotros. Tenemos una sola página que es tecnoneumaticos_srl”, dijo.Consultada sobre los productos ofrecidos en esta página falsa, dio cuenta que “las cubiertas están un 30 por ciento más abajo del precio real, son precios irrisorios, que quizás se manejan en Paraguay. La empresa está totalmente ajena a esto, no somos nosotros y queremos evitar que la gente sea estafada en su buena fe porque hoy todos buscamos precios”.

Finalmente, Del Mar manifestó que ayer al mediodía comenzaron a recibir llamados y ante la sospecha “hice una consulta y me bloquearon porque seguramente se dieron cuenta que sigo a Tecnoneumáticos”.