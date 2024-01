Dengue en Paraná: piden estar atentos a los síntomas para el rápido diagnóstico

Paraná Detectan dos casos importados de dengue en Paraná y realizan bloqueos sanitarios

La Municipalidad concretó operativos por dos casos importados detectados en barrio 33 Orientales y en Avenida Ramírez (zona Cristo Redentor).Agentes Sanitarios y promotores ambientales recorrieron casa por casa brindando información para la erradicación de posibles criaderos del mosquito Aedes Aegypti. También se realizó fumigación.que la sintomatología del dengue “se puede confundir con muchas enfermedades, pero fundamentalmente los pacientes presentan fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, decaimiento y, por lo general, no hay tos ni dolor de garganta. También se agrega diarrea y náuseas, ante lo cual se le pide a la gente que concurra a los centros de salud”.Mientras tanto, recomendó “reposo e hidratarse bien. Una vez diagnosticado el dengue, por lo general a los pocos días se sienten bien, pero por unos 15 días se deben proteger de los mosquitos, porque si lo estoy cursando, un mosquito me puede picar y transmitir el dengue”.Tras indicar que “a la fumigación lo hacemos como último recurso”, recordó que las principales recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor de dengue (Aedes aegypti) son: no tener plantas en agua (colocarles arena o tierra), mantener limpios bebederos de animales y no acumular elementos que puedan contener agua (tachos, baldes).

Finalmente, la funcionaria hizo hincapié en que si el paciente “no se cuida va a hacer que todo esto, que por ahora tenemos dos o tres casos, se multipliquen”.