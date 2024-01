Avanza la obra de una calesita que instalan en la Plaza Mujeres Entrerrianas

Avanza la obra de una nueva calesita en la Plaza Mujeres Entrerrianas. La dueña del emprendimiento, Dana Fernández, contó aque estábamos ubicados desde 2014 en el Parque Nuevo, por lo que acá encontrarán lo mismo que había allá, que incluye el trencito eléctrico que es el único de la ciudad”.Contó que "al traslado lo venimos pidiendo desde 2015 y llegó el momento. Aprovechamos la oportunidad y decidimos venirnos”.Acotó que “tengo mi corazoncito en el Parque Nuevo, el lugar es precioso, pero la idiosincrasia de los paranaense hace que, por determinados espacios, por más que sean lindos, por cuestiones de ideología o inseguridad dejamos de circular”.Fernández refirió que “fuimos víctimas de muchos robos y la verdad que nos cuesta mucho recuperar algunas cosas como los materiales eléctricos”.

Expresó que “la idea es que lo antes posible esté funcionado” y estimó que será en aproximadamente dos semanas porque “hay cosas que no dependen de nosotros como en su momento el albañil y ahora el electricista”.Interrogada acerca del costo, remarcó que “la vuelta no ha aumentado. Está a 500 una vuelta o tres por 1.000. La idea es que siga siendo accesible, para que todos puedan disfrutar. El que no se fue de vacaciones que al menos una vuelta en calesita pueda dar”, cerró.