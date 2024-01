Detectan dos casos importados de dengue en Paraná y realizan bloqueos sanitarios

Paraná Detectaron caso autóctono de dengue en Paraná y realizaron el bloqueo sanitario

Este lunes, la Municipalidad concretó operativos por dos casos importados detectados en barrio 33 Orientales y en Avenida Ramírez (zona Cristo Redentor).“Es importante que el mosquito no prolifere. Por eso pedimos a los vecinos que extremen las medidas de prevención con relación a la descacharrización”, sostuvo Olga Castañeda, directora de Salud Comunitaria.Las principales recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor de dengue (Aedes aegypti) son: no tener plantas en agua (colocarles arena o tierra), mantener limpios bebederos de animales y no acumular elementos que puedan contener agua (tachos, baldes).En cuanto al cuidado personal, se recomienda aplicarse repelente cada 2 o 3 horas y estar atentos a los síntomas: fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza y detrás de los ojos (también puede aparecer una erupción).

Si posee alguno de esos síntomas y vive en una zona de caso positivo, debe concurrir al centro de salud más cercano.