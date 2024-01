Covid: “El virus no ha desaparecido y se sigue contagiando”, dijo Larrateguy

En las últimas semanas ha habido un aumento en los casos de coronavirus y vuelven las recomendaciones para evitar los contagios.“El covid no vuelve, siempre estuvo, desde que comenzó la pandemia vengo diciendo que el virus vino para quedarse con la humanidad, el virus no ha desaparecido, se sigue contagiando de persona a persona pero gracias a la vacunación, los cuadros son más leves; aunque las personas vulnerables pueden tener cuadros más complejos”, afirmó en diálogo con, el Dr. Luis Larrateguy.En relación al barbijo dijo que su uso “sigue siendo recomendable, por eso los países con salud pública correcta siguen proponiendo que se use este elemento. Es una herramienta de protección que sugiero a los pacientes vulnerables y todo aquel que tenga una enfermedad respiratoria”, señaló y agregó que quien tenga una afección respiratoria “no debe ir a trabajar, ni a la escuela ni a una reunión familiar o social y si lo hace debe usar barbijo. Es una herramienta poderosa para evitar las infecciones”.Con respecto a los hisopados, el profesional, expresó que “se puede hacer siempre que uno lo solicite. Si tengo sospechas que mi paciente tiene una infección por coronavirus, lo pido. En su momento era fundamental porque no conocíamos la enfermedad, hoy queda a decisión de cada colega que necesite confirmar si se está ante un cuadro de coronavirus”.

“El cuadro de covid se manifiesta con síntomas respiratorios, de vías respiratorias altas, pero con mucha tos, que persiste hasta cuatro semanas y si se toma una radiografía de tórax se ven infiltrados bilaterales; no obstante el hisopado positivo es lo que documenta que uno tiene la enfermedad por coronavirus”, mencionó.Consultado sobre la cantidad de dosis de vacunas que se debe tener, Larrateguy explicó que “las recomendaciones internacionales ya no hablan de cantidad, sino que las personas vulnerables que hayan pasado más de seis meses de la última vacuna deberían volver a vacunarse”.Finalmente, el neumonólogo expresó que el virus del covid “es mutante y muta en las personas que no se vacunaron nunca o que pasaron mucho tiempo de la última inoculación. Cada persona es un laboratorio para ese virus, que puede mutar y desencadenar una nueva cepa que podría ser fatal para la humanidad. Veo que a mucha gente la pandemia no le sirvió de nada la pandemia y pasó como algo que fue una decisión de alguien, nos enseñó que cualquiera es vulnerable a un microorganismo del cual nunca habíamos tenido contacto”.