Familia de Paraná busca trabajo y pide ayuda a la comunidad

Una familia de Paraná pide ayuda a la comunidad para poder encontrar un trabajo y así subsistir. Ana y Hugo viven en el barrio Pancho Ramírez, calle Sauce de Luna y contaron a Elonce la difícil situación que están atravesando.“Quiero trabajar para poder comprar comida”, dijo Ana al destacar que no recibe ninguna ayuda social y hay días que el dinero no le alcanza para poder subsistir.En este sentido, mencionó que “cuando no tengo para comer lloro mucho. Ahora estamos sin nada, mi marido me pide que no llore, pero hay días en los que no me puedo contener”.Por otro lado, resaltó que su esposo está enfermo y le deben colocar un marcapasos. “Se tiene que cuidar mucho y tratar de no estar nervioso, realmente la estamos pasando muy mal”, dio cuenta Ana.En tanto, Hugo, precisó que a pesar de su enfermedad trabaja de cuidacoches en la zona de costanera y parque Urquiza. “Se saca dinero, pero se generan complicaciones en el lugar”, informó.

Mencionó que junto a su esposa fueron a pedir ayuda a Acción Social poder conseguir con trabajo y desde la dependencia gubernamental no encontraron soluciones.Finalmente, Hugo precisó que quien quiera contarlo por trabajo pueden comunicarse con é a través del 3435342942