Se realizó en Paraná una nueva manifestación en defensa de la cultura

Frente a la explanada de Casa de Gobierno, gran cantidad de trabajadores de la cultura se manifestaron contra el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus que presentó el presidente Javier Milei.Según se informó, las consignas de la convocatoria son: “No al cierre del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto del Teatro” y “No al desfinanciamiento del Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip)”.Asimismo, solicitan a diputados y senadores que “legislen a favor del pueblo” para que el DNU y la Ley Ómnibus no tengan efectividad."La cultura tiene un valor muy importante para el pueblo, hay que defenderla", dijeron aUna representante de "Teatro del Bardo" expresó: "Hoy hay convocados muchos músicos, gente de la danza, teatreros, toda gente que está defendiendo la cultura y pensando que la cultura no se privatiza. Necesitamos defender estos organismos que son muy importantes para los artistas".Gastón Días, referente del Instituto Nacional de Teatro, añadió: "Primero, el orgullo de sentir a un colectivo que está presente y que no está dispuesto a dejar avasallar sus derechos, no solo como trabajadores de la cultura sino el derecho del pueblo, de los espectadores para que puedan seguir disfrutando de los espectáculos y que hacen que el teatro entrerriano llegue a cada rincón de la provincia y del país".

"Me parece muy importante defender a estos organismos porque, de no existir, la cultura en Argentina pasaría a ser algo solo para un grupo reducido de personas, una cultura de élites solo para quienes tienen la capacidad económica de acceder, y nosotros no queremos que sea así. Queremos que la cultura y el arte estén disponibles y que sea abierto para todo el público, que haya funciones accesibles porque todos tienen el derecho de disfrutar de todo lo que producen sus artistas", agregó aSilvina, desde la Biblioteca Popular "Caminantes", manifestó: "Agradecemos a todos los que se van sumando; la cultura es algo que nos pertenece y es un marco de soberanía para un pueblo, por eso es importante, es legítima y es popular. Las bibliotecas populares, que somos más de 2.000 en todo el país, vamos a estar afectadas en nuestra función de llevar la lectura a todos los espacios y ser un centro cultural donde todas las expresiones artísticas saben que tienen su lugar"."Invitamos a la comunidad que se acerque, que escuche cuáles son las realidades de estas políticas que están llevando a cabo, donde se van avasallando derechos adquiridos", agregó otro representante de la cultura.