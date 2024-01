Rosario Romero confirmó que se posterga la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

“La Fiesta Nacional del Mate es muy importante para la ciudad pero demanda una inversión millonaria que hoy no estamos en condiciones de hacer, por eso, decidimos posponerla y repensarla para los meses venideros”, comunicó a Elonce a la intendenta de Paraná, Rosario Romero. El anuncio fue tras una reunión que mantuvo este miércoles con periodistas de los medios de comunicación locales.



“Este verano vamos a propiciar Cine bajo las estrellas y otros espectáculos públicos que requieren menos inversión conservando la expectativa de que a la Fiesta la podamos hacer cuando la situación mejore”, fundamentó la mandataria municipal al brindar los argumentos para la postergación del evento.



Al trazar un balance de sus 30 días de gestión, Romero dio cuenta de las medidas de austeridad que se tomaron al interior del municipio “para controlar el gasto, hacer más eficientes los servicios públicos, eliminar gastos superfluos y priorizar que, con pocos recursos, podamos hacer mucho en la ciudad”.



Obras públicas



“Vamos a privilegiar obras de infraestructura que están para terminarse y algunas vinculadas con el agua que debemos resolver porque la ciudadanía merece que, en forma pareja, todos tengan buena provisión del servicio”, prometió. De hecho, anticipó que pedirá al gobernador Rogelio Frigerio que tramite ante Nación la continuidad de la obras para el Acueducto Metropolitano y el Centro Distribuidor Sur, que estaban a cargo del ENOHSA.



“A las obras que están en el corazón de la ciudad hay que terminarlas”, sentenció y dio cuenta de su preocupación por la continuidad de las obras de calles Salta y Nogoyá, y la de calles Córdoba y Santa Fe. “Pedimos al gobierno provincial el esfuerzo para cerrar esas etapas y nos comprometimos a hacer el esfuerzo por el pavimento a fin de recuperar rápidamente esas arterias”, indicó al respecto. “Las estrategias son comunes, pero dependemos mucho del apoyo del gobierno provincial” “Con las empresas constructoras se privilegiará un impase porque adherimos al decreto provincial para la neutralización de las obras, pero nos interesa terminarlas a través de un plan de contingencia”, sumó Romero tras la reunión que mantuvo con trabajadores de prensa de los medios locales.



Asimismo, dio cuenta del comienzo de seis obras en jardines maternales municipales con recursos municipales; lo mismo que para plazas remodeladas o mejoradas.



Consultada a Romero por su relación con el gobierno provincial, destacó que “el diálogo es permanente” y mencionó que mantuvo comunicaciones telefónicas con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Planeamiento, Dario Schneider.



Transporte



Respecto al transporte público de pasajeros, la intendenta recordó que “hay que trabajar en una nueva licitación” para las empresas que tienen a su cargo la prestación del servicio. Y destacó: “Necesariamente, junto a la Provincia, debemos mantener una reunión con quien sea ministro de Transporte de Nación para conocer la política de subsidios o de quita”.



Asimismo, se refirió al servicio ferroviario. “Hay que fortalecer el tren a Colonia Avellaneda a través de la mejora de las frecuencias, incluso con más tarifas, pero que pueda aliviar a los colectivos urbanos”, indicó y anticipó que “reclamara a Nación la reactivación el servicio ferroviario a Oro Verde”. “Hay un intrusamiento de dos familias en las vías y es una situación que hay que resolver”, reconoció al respecto.



“Dependemos mucho de las autoridades nacionales, pero vamos a insistir en ese punto porque es una buena política para la capital provincial”, fundamentó al respecto.



Sobre el encuentro con periodistas



Del encuentro con periodistas, al que calificó como "amable y un muy lindo intercambio”, anunció que “el propósito es hacer una reunión, periódicamente, además de poner en marcha el Consejo Económico y Social, en el cual, el sector de periodistas y comunicadores tiene que estar expresado en un acuerdo entre ellos con distintas representaciones, año a año”.



Romero sostuvo que desde la gestión a su cargo se propone “una ciudad que fomente y facilite al empleador privado, a quien vamos abrazar, contener y facilitar las cosas”. “Este municipio no pondrá obstáculo alguno a quien quiera invertir desde el sector privado y le vamos a pedir ayuda porque el programa Construir Valores será una mano tendida a clubes, instituciones y organizaciones no gubernamentales que hacen mucho por la sociedad para cobijar a nuestras infancias, juventudes y personas mayores; a ellos dirigiremos los recursos con los que el Estado pueda contar para ayudarlos”, prometió. (Elonce)