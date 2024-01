Denuncian a centro de salud de Paraná tras muerte de conocido profesor de danza

¿Qué pasó en el Carrillo?



El Ministerio de Salud investiga



Un hombre falleció el pasado domingo producto de un infarto y sus familiares radicaron una denuncia contra el Centro de Salud Ramón Carrillo de la ciudad de Paraná, argumentando que no le brindaron la atención médica de urgencia que requería.La víctima es, un conocido profesor de danzas, y su familia quiso hacer público lo sucedido. además de la denuncia formal, para que se tomen cartas en el asunto y estas lamentables situaciones no se repitan.En declaraciones a, Carina Noguera, prima del fallecido, expresó: “Lo hacemos público porque queremos qué se sepa lo que le pasó a Gustavo. En un principio no lo sabíamos y, según nos contó un testigo que apareció después”.“Él se fue descompuesto en un remis, desde la puerta de su casa al Carrillo, a las dos horas más o menos la llaman a la mamá desde el hospital San Martín para decirle que había ingresado con un infarto y que se tenía que presentar un familiar de forma urgente”.Cuando llegaron al nosocomio, le dieron la noticia “que. Que habían hecho todos los intentos por reanimarlo, pero no se pudo hacer nada porque ya había ingresado muerto, según el informe de la médica”.“Nosotros. Tenía una convulsión”.Este testigo, decide patear la puerta para ver si alguien salía a atenderlo y como hizo fuertes reclamos por la falta de atención, “lo terminaron echando del Carrillo. Entonces se retiró con la mujer y en ese momento escucha que dijeron estos negros de m… encima que vienen a que los atiendan, hacen quilombo”.Al escuchar eso, este señor lleva a su mujer a la casa para que otro familiar la acompañe nuevamente al centro de salud porque todavía no había sido atendida, y se dirigió al San Martín para contactar a los familiares de Nagera., dijo Noguera.Otra cosa que despierta la atención en los familiares del fallecido es que tuvieron que buscar sus pertenencias en la Comisaría 5ta, siendo que habían quedado en el centro de salud.“Creo que, he vivido situaciones similares el año pasado con una hermana; tenía una neumonía bilateral y le dijeron que era un cuadro gripal; y con mi mamá también tuve problemas en la guardia del San Martín, terminó a los cinco días en terapia. Ellas la contaron, pero Gustavo no la puede contar. Esto está pasando en diferentes lugares donde estudiaron para salvar vidas, pero las están ignorando. Es una lotería porque no es todo el personal así. Es falta de humanidad, por qué lo dejaron esperando y esperaron hasta que se desvaneciera”, lamentó.Tras el relato del testigo, ahora la familia de Gustavo se pregunta:La familia de Nageray ahora está todo en manos de la justicia y contactamos a un abogado. Queremos que algo se haga e invitamos a todos los que pasaron por situaciones similares que también lo hagan público para que se sepa y se tomen medidas”.Finalmente, remarcó que Gustavo, “tenía un hijo de 6 años y era un padrazo, todo el mundo que lo conoció lo quería”.Desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron que “frente al hecho acaecido el domingo 7 de enero en el Centro Regional de Referencia Ramón Carrillo de la ciudad de Paraná, con respecto a la atención de un paciente que ingresó por Guardia y fuera derivado al hospital San Martín,”.