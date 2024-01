Siguen los robos de medidores y llaves de agua: sustrajeron 7 en una semana

El robo de medidores y llaves de agua, con el objetivo de venderlos, no merma en la capital entrerriana y los vecinos damnificados se ven doblemente perjudicados ya que, además de la sustracción, se quedan sin el servicio de agua.Elonce estuvo en la zona de calle Intendente Guillermo Palma, entre Uzín y Banda Oriental, barrio 92 viviendas y dialogó con Soledad, una de las vecinas que fue víctima del accionar delictivo.“Nos robaron los medidores y las llaves del agua, se les inundó todo a tres vecinos y estamos sin agua desde el domingo a la tarde”, manifestó. Y dio cuenta que “la pérdida de agua fue mucha y tuvimos que tapar para que no siguiera saliendo; sí o sí tienen que venir a arreglar porque se está rompiendo de tanta fuerza que tiene”.Al radicar la denuncia, desde la policía les informaron que “la semana pasada hubo siete robos de este tipo y tenemos que esperar”. Asimismo, manifestó que “llamamos a Obras Sanitarias para saber de cuánto era la demora para arreglar y no nos supieron decir. Seguimos esperando, el tema es que estamos sin agua, con el calor que hace estamos con baldes y botellas”.