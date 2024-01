A cuánto se consigue el kilo de pescado en Puerto Sánchez de Paraná

El río Paraná en el puerto de la capital entrerriana y se ubica en una altura de 4,29metros este martes 9 de enero, seis centímetros menos que la jornada anterior, donde medía 4,35 metros.Este martes al mediodía, Elonce fue hasta Puerto Sánchez para conocer el precio del pescado y las variedades que se consiguen."Semana a semana va cambiando como se saca pescado, algunas veces sale más y otras no", dijo el dueño del puesto Cocodrilo, Horacio, a Elonce al sostener que el proveedor que nos da pescado blanco, mencionó que ayer a la tarde no sacó nada, pero a la noche sí".Al ser consultado sobre los precios y variedades, mencionó que "el pescado para freír hay diversidad como mandubé, patí, moncholo y el kilo está alrededor de 1.500 pesos". Asimismo, dio cuenta que los precios varían según "lo que se consiga. Es todo cambiante".En cuanto a la boga, dijo que "hace unos seis meses que no sale, pero esperamos que pronto haya".Por otro lado, mencionó que semana atrás, cuando el río estaba muy crecido, los pescadores pérdida todas las herramientas y solo traían unos cuatro kilos de pescados. "Fue duro, porque la malla cuesta mucho", amplió.