La Banda de Música de la Policía hizo bailar a paranaenses en Plaza 1º de Mayo

La Plaza 1º de Mayo fue testigo del primer concierto del año ofrecido por la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. Este evento, que reunió a numerosos espectadores a pesar del intenso calor, contó con la presencia de destacadas autoridades.El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, compartió su emoción al respecto: "Todos estamos emocionados de escuchar a la banda de la policía.y dijimos 'bueno vamos a alegrar a la gente que está trabajando', y acá estamos muy contentos".Asimismo, destacó la importancia de la cercanía entre la policía y la comunidad:, porque se deben a ellos y esto es parte de ello".La intendenta de la ciudad, Rosario Romero, celebró la convocatoria y el esfuerzo de la banda por llegar a los ciudadanos: "Es muy lindo que tanta gente esté escuchando a pesar del calor y me parece una muy buena idea que la banda siga en las calles, en las plazas, siga en las fiestas populares. Agradezco la invitación del Ministro Roncaglia y estamos muy agradecidos de tener el espectáculo aquí en Paraná".Para finalizar, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, manifestó su orgullo por la actuación de la banda: "Para nosotros es, no solo a nivel local, sino también en el ámbito internacional. Cuando hablamos de la policía en la calle, no es solo el policía uniformado sino interactuar con la gente".