Testimonio de fieles que veneran al Gauchito Gil: “Mi refugio es el santuario” 

Este lunes, fieles seguidores del Gauchito Gil se reunieron en el santuario ubicado en el acceso Norte de Paraná para conmemorar el 146 aniversario del fallecimiento del "santo popular". El santuario se convirtió en un punto de encuentro para los devotos, quienes, al igual que en años anteriores, se acercaron a rendir homenaje.Los festejos, que iniciaron el domingo, se intensificaron en el día señalado, y entre los asistentes se encontraba Susana, una de las referentes del santuario, quien compartió su experiencia con: "El 9 de abril vamos a cumplir 30 años y ni la pandemia nos ha impedido que festejemos al gauchito". Ademas, agregó con entusiasmo: "Mucha gente no se pudo llegar a Corrientes y encontró un lugarcito donde venir a venerarlo".Oscar, otro devoto presente, expresó: "Como siempre, recordamos mucho al gauchito porque es nuestro progenitor, al cual venimos a agradecerle y a pedirle por nuestra familia, por el trabajo, por la salud y que estemos todos bien". Asimimo destacó el significado personal de esta tradición: "Hace más de 20 años que lo sigo al gauchito, y antes viajaba a Corrientes, pero con mi edad ya no voy, me refugio aquí en el santuario".En el Kilómetro 5 ½, también existe otro santuario donde los devotos dejan cartas con sus peticiones y ofrendas. La devoción se manifiesta de diversas formas, y la presencia de payadores como Blas Zapata en la celebración subrayó la importancia de mantener viva la tradición del Gauchito Gil.Entre los presentes, un hombre compartió: "Como todos los años, venerando al gauchito; lo descubrí a través de compañeros y hemos venido a pedir y agradecer, ya pasar un buen momento". En tanto, una mujer de Santo Tomé, Santa Fe, también compartió su experiencia: "Venimos siempre que podemos, la estamos pasando muy bien. Siempre pedimos salud para toda la familia y trabajo".