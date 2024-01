Largas filas para 20 puestos laborales en nuevo bar y restó que abrirá en Paraná

Paraná Hubo largas filas para puestos laborales en el cine del nuevo shopping de Paraná

La experiencia no era excluyente y prometieron capacitaciones

“¿Te apasiona la cocina y el servicio al cliente? ¿Querés formar parte de un equipo dinámico y profesional? ¡Entonces esta es tu oportunidad!”, indicaba la convocatoria que anunciaba la búsqueda derescató el testimonio de algunos de los postulantes que mantenían viva la esperanza de lograr calificar para uno de los 20 puestos de trabajo.“La fila va más ligera de lo que fue en el nuevo shopping, porque ahí estuve unas cinco horas”, contó un joven que aplicaría para atención al cliente, mozo o personal de limpieza.que buscaba un trabajo y ponderó su “buena presencia y respeto” como condiciones que podía ofrecer a eventuales empleadores.Muchos de los que hacía la fila habían estado la semana pasada en la convocatoria que lanzaron las salas de cine que abrirán, próximamente, en nuevo shopping Paso del Paraná.Otro muchacho que disponía a presentarse para personal de limpieza o mozo contó que, en la convocatoria que lanzó el cine del shopping, la fila era tan larga, que se tuvo que ir y le dio su currículum a una mujer que los juntaba para después entregarlos.Otro joven de 29 años contó que se postulaba al puesto de trabajodebido a que se desempeña como “UBER moto” para trasladar personas o encomiendas. “Un trabajo fijo sería lo mejor”, sentenció al mencionar que “en la noche hay más movimiento y sacás plata si andas”., destacó una joven de 21 años que se postulaba para moza o personal de limpieza. Y comparó. “En la convocatoria para el cine estuve de 10 a 17 y la entrevista fue rápida porque me preguntaron mis horarios, si vivía cerca y si tenía experiencia, pero no ellos no buscaban experiencia”.En la oportunidad,rescató más datos acerca delque abrirá en la esquina de calles Salta y Nogoyá.; el local se proyecta como un tenedor libre y también ofrecerán desayunos y meriendas. En ese sentido, se anticipó queLa cajera del emprendimiento gastronómico y quien estaba a cargo de las entrevistas, Nadia, valoró de los postulantes las. “Quienes se postulen para mozos o atención al cliente deben tener muchas ganas de trabajar yaclaró al respecto., desde el que limpia hasta el encargado”, completó uno de los encargados del bar y restó. “Y buscamos a las personas que tengan ganas de trabajar porque”, remarcó el hombre de apellido Gutiérrez.“Algunos quedaron fichados porque nos impactaron con sus presentaciones y vimos mucha capacidad, muchas ganas y mucha necesidad de trabajo”, destacó Néstor, otro de los encargados de las entrevistas y reveló quepor las tareas que desempeñen., prometió.“Lo que más preguntaban los postulantes eran si pensábamos ayudar a quienes no tienen experiencia y si había posibilidades que ser empleado en caso de no contar con experiencia; la respuesta a los interrogantes es que si”, aseguró Nadia al remarcar que