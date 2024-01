Robaron motor de aire acondicionado en Centro de Salud de Paraná

Delincuentes robaron motor de un aire acondicionado en el Centro de Salud "El Brete" de Paraná,s en calle Juan Pringles 510.Una enfermera, Blanca Tripodi, informó a Elonce que “es un momento triste porque damos un servicio a toda la comunidad y robaron los motores de los aires acondicionados que estaban instalados en sobre el techo del lugar”.. Este lunes, cuando la psicóloga llegó e intentó prender el aire, no andaba. En un primer momento se pensó que le faltaba mantenimiento al equipo por eso no prendía, pero era que se habían llevado los motores”.Debido a este inconveniente, se procedió a dar menos turnos, ya que ahora se deben rotar con otros consultorios que tienen sí aire acondicionado. La trabajadora destacó que en el lugar tienen cámaras, pero solo filman el interior del lugar.“Queremos que la comunidad tome conciencia que el centro de salud se hace con el esfuerzo de los directores y el resto de los trabajadores”, expresó Tripodi.En este sentido, contó que en el lugar ya han sufrido intentos de robos como celulares e instrumental: “Es muy triste. Todo cuesta muchísimo, el centro de salud está creado para el beneficio de la comunidad y pedimos que lo cuiden y no roben”.Finalmente, la enfermera muy esperanzada, mencionó que espera que quien robo el motor del aire acondicionado “se arrepienta y lo devuelva”