Tercer día consecutivo de paro: usuarios siguen sin servicio de colectivos

Paraná Comenzó el paro de colectivos y usuarios se quedan sin el servicio

Se cumple el tercer día consecutivo sin colectivos en las calles de Paraná y el área metropolitana, aunque en otras ciudades de la provincia como Concepción del Uruguay y Gualeguaychú anunciaron el fin de la medida de fuerza.Los usuarios se quedaron sin el servicio el viernes por la noche, luego que el gremio que nuclea a los choferes, iniciara una retención de servicios, ya que según explicaron, no se había hecho efectiva, “la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2023 en tiempo y forma”, indicaron en un comunicado al que accedió Elonce.La medida continuaba este lunes a la madrugada y se confirmó que hasta que no se abonen los salarios en su totalidad, no habrá recorridos.A la vez que la Municipalidad de Paraná otorgó un adelanto financiero a las empresas que conforman Buses Paraná -Transporte Mariano Moreno SRL y Ersa Urbano SA-, prestatarias del servicio de transporte urbano de pasajeros por un monto de $58,3 millones en concepto de adelanto de los fondos correspondientes al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) por los meses de marzo, abril, mayo y junio.Falta que la Provincia complete la transferencia de subsidios a las empresas y así se pueda restablecer a medias el servicio.El titular de Transporte de la Provincia, Juan Diego Elsesser, dijo que el jueves se inició la transferencia de recursos a las empresas, tareas que esperan tener concluida este lunes 8.